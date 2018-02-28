Немецкие военные заправили самолет главы МИД Ирана после отказа аэропорта Мюнхена из-за санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Германии заявило, что ранее в феврале провело заправку самолета министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа после Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает в среду агентство Associated Press.

Самолет министра должен был вылететь из Мюнхена 18 февраля, однако его отказались заправлять в аэропорту баварской столицы из-за опасений нарушить санкционный режим в отношении Ирана. "Бундесвер предоставил помощь в аэропорту Мюнхена 18 февраля", - заявили в Минобороны Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что за неделю до Мюнхенской конференции представители аэропорта Мюнхена предупредили власти Ирана, что не смогут заправить самолет Зарифа после того, как он прибудет в Германию из Индии. Представители аэропорта заявили, что они не могут купить топливо для самолета местных компаний, так как они опасаются санкций США.

В аэропорту представителям Ирана предложили привести топливо с собой или направиться для заправки в Вену. Иран отказался и обратился за помощью к председателю конференции Вольфгангу Ишингеру, пишут СМИ. В конце концов, Минобороны Германии согласилось на заправку иранского самолета.