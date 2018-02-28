Российские туристы попали под лавину в горах Киргизии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Туристы из России попали под лавину на горнолыжном курорте в Иссык-Кульской области в Киргизии, двоих взрослых удалось спасти, ребенок погиб на месте. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии

По предварительным данным, лавина накрыла семью, в момент катания на лыжах.

"Лавинная масса была небольшая, спасателям горнолыжной базы до прибытия спасателей МЧС удалось откопать людей, взрослые выжили, но ребенок - девочка - погиб", - сказал представитель МЧС Киргизии.