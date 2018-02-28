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Eurostat сравнил жителей разных стран Евросоюза по уровню благосостояния

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Житель Западного Лондона в шесть раз богаче среднего европейца, а житель северо-западных районов Болгарии втрое беднее. Эти и другие цифры приведены в исследовании, опубликованном в среду Европейским статистическим агентством Eurostat.

Социологи сравнили разные регионы ЕС по ВВП на душу населения в стандарте "покупательной способности", т.е. с учетом различий в ценах.

Лучше всего в ЕС живут в западных районах Лондона, там ВВП на человека составляет 611% от среднего по союзу. За ними с большим отрывом следуют подданные Великого герцогства Люксембург (257% от среднего по ЕС), юго-восточной Ирландии (217%), Брюсселя и Гамбурга (200%).

В 2016 году в 19 регионах Евросоюза ВВП на душу населения был на 50% и более выше среднего по ЕС. Пять из этих регионов - в Германии, три - в Великобритании, два - в Австрии, по одному - в Бельгии, Чехии, Дании, Ирландии, Франции, Нидерландах, Словакии и Швеции, а также весь Люксембург.

Самые бедные граждане ЕС живут в болгарском регионе Северозападен (29% от среднего по ЕС ВВП на душу населения). С ним в бедности соревнуются французский остров Майотта в Индийском океане (33%), еще два болгарских региона (34%) и северо-восток Румынии (36%).

Из 21 региона ЕС, ВВП в которых на душу населения ниже половины среднего по союзу, по пять находятся в Болгарии и Польше, четыре в Венгрии, по три в Румынии и Греции, один во Франции.

Теги: ЕС, Лондон, Румыния, Болгария
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