В мире

Аятолла Али Хаменеи пообещал продолжить оказывать Сирии поддержку со стороны Ирана

Духовный лидер Ирана назвал президента Сирии Асада "великим бойцом"

Аятолла Али Хаменеи пообещал продолжить оказывать Сирии поддержку со стороны Ирана
Аятолла Али Хаменеи
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи высоко оценил деятельность Башара Асада на посту президента Сирии и назвал его "великим бойцом", сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Сирия сегодня находится на передней линии обороны, поэтому наша обязанность - поддержать сирийское сопротивление (врагам - ИФ). Разумеется, Асад показал себя великим бойцом и оказывал непоколебимое сопротивление; без сомнения, это очень важно для (сирийского - ИФ) народа", - цитирует агентство слова Хаменеи.

В прошлом месяце старший советник Хаменеи Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран, вопреки действиям США, не собирается снижать свое влияние на Ближнем Востоке.

"Влияние Ирана в регионе неизбежно, и (Иран - ИФ) останется ключевым игроком в регионе, это влияние продолжится", - заявил тогда советник.

Теги: Сирия, Иран
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