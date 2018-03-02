Аятолла Али Хаменеи пообещал продолжить оказывать Сирии поддержку со стороны Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи высоко оценил деятельность Башара Асада на посту президента Сирии и назвал его "великим бойцом", сообщает в четверг агентство "Тасним".

"Сирия сегодня находится на передней линии обороны, поэтому наша обязанность - поддержать сирийское сопротивление (врагам - ИФ). Разумеется, Асад показал себя великим бойцом и оказывал непоколебимое сопротивление; без сомнения, это очень важно для (сирийского - ИФ) народа", - цитирует агентство слова Хаменеи.

В прошлом месяце старший советник Хаменеи Али Акбар Велаяти заявил, что Тегеран, вопреки действиям США, не собирается снижать свое влияние на Ближнем Востоке.

"Влияние Ирана в регионе неизбежно, и (Иран - ИФ) останется ключевым игроком в регионе, это влияние продолжится", - заявил тогда советник.