Парламент Армении выберет нового президента страны

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Национальное Собрание Армении, как ожидается, утром 2 марта проведет выборы четвертого президента республики, с вступлением в должность которого страна полностью перейдет к парламентской форме правления. Единственным кандидатом на эту должность является бывший премьер-министр Армении (1996-1997 гг.), посол в Великобритании Армен Саркисян.

Его кандидатура на пост президента выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД).

Для избрания кандидату в президенты необходимо получить минимум 79 голосов из 105 депутатов. Оппозиционная фракция "Елк" (девять депутатов) ранее заявила, что проголосует против кандидатуры Саркисяна. Другая оппозиционная фракция "Царукян" (31 депутат) объявила, что проголосует за кандидата от партии власти. РПА и АРФД вместе обеспечивают 65 голосов.

В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет. Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершаются 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку.

Для формирования нового правительства фракции парламента должны выдвинуть кандидатуры на пост премьер-министра в период с 9 по 16 апреля. После этого парламент Армении выберет премьер-министра. Для избрания на пост премьера кандидат должен получить более 50% голосов.

Избранного парламентом премьер-министра назначит президент. После этого премьер-министр в течение пяти дней должен представить кандидатов на посты своих заместителей и министров. Президент должен назначить их в трехдневный срок.