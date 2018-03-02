Украина изучит возможности по присоединению к Шенгенской зоне

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что украинская сторона будет изучать возможности по присоединению к Шенгенской зоне в долгосрочной перспективе.

"После введения безвизового режима с ЕС Украина намерена изучать возможности по присоединению к Шенгенской зоне в долгосрочной перспективе", - заявила она на открытии 5-й ежегодной конференции Восточного партнерства в Таллинне (Эстония), сообщает пресс-служба вице-премьера в пятницу.

Также, по ее словам, Украина стремится быть активно вовлеченной в реализацию внешнего инвестиционного плана ЕС.

Отдельно Климпуш-Цинцадзе отметила необходимость внедрения более продвинутых моделей сотрудничества для ассоциированных партнеров после того, как они достигнут прогресса в имплементации всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС.

"Инициатива "Восточное партнерство+" должна получить практическую основу. Страны-участники существующей программы предпочитают получить доступ к "четырем свободам ЕС", а именно свободы движения товаров, услуг, людей и капитала", - подчеркнула вице-премьер.

Отдельно Климпуш-Цинцадзе подняла тему сотрудничества Украины и ЕС в сфере энергетики, так как стороны уже давно являются стратегическими партнерами в этой области. "Мы полностью разделяем идеи Энергетического Союза и хотим присоединиться к нему. Это будет способствовать развитию конкуренции на внутреннем рынке, укреплению регионального сотрудничества и улучшению энергетической безопасности", - сказала вице-премьер.