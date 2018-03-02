Порошенко подписал продвигаемый МВФ закон о приватизации

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство-агрессор не имеет права принимать в ней участие", - сообщил он на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Рада 18 января 2018 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками.

По информации Министерства экономического развития и торговли, закон будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов, так как существенно усиливает защиту их прав.

"Для этого он предусматривает возможность использования лучших международных практик разрешения споров и применения международного права в договорах купли-продажи до 2021 года. Если, например, покупатель пожелает, чтобы договор купли-продажи регулировался правом Англии и Уэльса, орган приватизации будет обязан удовлетворить это условие", - пояснили в МЭРТ.

Закон устанавливает единый алгоритм продажи больших государственных объектов и единую процедуру для малых, отмечает МЭРТ. Принятый документ определяет два способа продажи государственных и коммунальных предприятий: открытый интернет-аукцион в "ProZorro.Продажи" для малой приватизации с возможностью применить классический и голландский аукционы, а также аукцион с применением инвестиционного советника из числа наибольших инвестиционных банков для приватизации больших объектов.

"Новый закон устанавливает 12 месяцев для объектов большой приватизации и пяти месяцев - для малой. Если предприятие за последний год перешло стоимость активов в 250 млн грн - это объект большой приватизации, которая будет проходить исключительно на электронных платформах", - отмечал ранее и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

Согласно депутатским поправкам, закон также ограничивает участие компаний России в приватизации. В частности, покупателями объектов государственной собственности не смогут быть юридические лица, конечным бенефициарным владельцем или собственником 10% и более которых являются резиденты страны, признанной государством-агрессором.

"Стартовой ценой для объектов малой приватизации будет их балансовая стоимость, если она не равна нулю. Если ее определить невозможно, стартовая цена будет устанавливаться при помощи оценки", - пояснили в МЭРТ.

Новый закон о приватизации, который облегчает продажу неликвидных объектов, является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Закон должен заменить семь действующих в сфере приватизации законов.