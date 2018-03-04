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В Италии стартуют выборы в обе палаты парламента

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В воскресенье в Италии пройдут всеобщие парламентские выборы.

Избирательные участки будут открыты с 7:00 по местному времени (9:00 по Москве) до 23:00 (01:00 5 марта по Москве). В рамках голосования итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 - верхней.

Для голосования пришедшим на избирательные участки выдадут два бюллетеня - один желтый, для выбора сенаторов, другой розовый - для выбора членов нижней палаты парламента. Получить желтый листок смогут только избиратели в возрасте от 25 лет, граждане младше этого возраста избирать сенаторов не имеют права. В целом избирательное право в Италии гарантируется с 18 лет. Принять участие в голосовании в целом смогут более 46 миллионов человек, проголосовать за сенаторов имеют право более 42 миллиона человек.

В 2017 году в Италии был принят новый закон, вводящий смешанную избирательную систему. В результате реформы 232 депутата будут избираться по одномандатным округам при мажоритарной системе, еще 386 получат свои мандаты по пропорциональной системе. 12 депутатов будут избраны итальянцами, проживающими за рубежом. 193 сенатора будут избраны по мажоритарной системе, 116 - по пропорциональной, шестеро избираются итальянцами из-за границы.

В середине февраля в Италии завершилась публикация опросов, связанных с выборами. В последних опросах, как и прежде, лидировал блок правоцентристских партий. В опросе газеты "Коррьере делла сера" правоцентристская коалиция, в которую входят партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", партия Маттео Сальвини "Лига" (ранее "Лига Севера"), партия Джорджии Мелони "Братья Италии" и партия Раффаэле Фитто "Мы с Италией" получила поддержку 35,6% опрошенных. За "Пять звезд" были готовы отдать голоса 28,6% опрошенных, а за "Демократическую партию" - 22,6%. Значительная часть избирателей (33,8%), по данным опроса, либо еще не определилась с предпочтениями, либо вообще не пойдет голосовать.

В конце декабря 2017 года президент Италии Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента Италии. Указ носил технический характер, так как полномочия XVII созыва парламента Италии завершаются в марте. За время работы парламента этого созыва в Италии сменились три премьер-министра: Энрико Летта, Маттео Ренци и Паоло Джентилони.

Европейские СМИ отмечали, что выборы в Италии могут оказать заметное влияние на политику страны в отношении России.

Так, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони не скрывает симпатии в отношении Москвы. А в партии "Пять звезд" выступают за сокращение роли Италии в НАТО и за немедленную отмену действующих против РФ европейских санкций.

Находящиеся у власти в настоящее время итальянские левые, отмечалось в сообщениях, также выступают за активное сотрудничество с Москвой, но в этом отношении, вероятно, настроены менее решительно, нежели их основные соперники на выборах.

Теги: Италия
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