Мужчина выстрелил в себя рядом с Белым домом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина подошел к ограде Белого дома в Вашингтоне и выстрелил в себя, сообщила в воскресенье BBC News со ссылкой на американскую Секретную службу.

Мужчина приблизился к ограде около 17:00 по местному времени (0:00 4 марта по Москве) со стороны Пенсильвания-авеню, достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Кроме него никто не пострадал. В этот момент он находился в большом скоплении людей. Его имя пока не разглашается.

Президент Дональд Трамп в момент происшествия находился в своей резиденции в штате Флорида. Семья президента должна приехать в Вашингтон в субботу вечером по местному времени.

23 февраля 35-летняя женщина врезалась на автомобиле в охранные ограждения Белого дома. Ее задержали.