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Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" вошел в сирийский город Дума

Есть обновление от 16:53

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Гуманитарный конвой "Красного полумесяца" благополучно вошел в сирийский город Дума, сообщает российский центр по примирению враждующих сторон.

Боевики удерживали конвой в течение 1,5 часов в "серой зоне" - между пунктом пропуска Мухайям Аль-Вафедин и Восточной Гутой, не давая ему проезд. Однако в итоге усилиями российского центра по примирению была достигнута договоренность о пропуске гуманитарного конвоя, говорится в сообщении.

Ранее в понедельник в центре по примирению со ссылкой на сирийских военных сообщили, что боевики в районе Восточная Гута пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь.

Теги: Восточная Гута, Сирия
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