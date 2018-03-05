Facebook извинился за опрос о разрешении педофилам просить фотографии детей

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Компания Facebook признала, что совершила "ошибку", когда решила провести опрос среди пользователей, может ли соцсеть разрешить педофилам просить у детей фотографии сексуального характера.

Как сообщает The Guardian, 4 марта Facebook инициировала опрос, в котором пользователям предлагалось высказаться на тему ухаживаний с сексуальными намерениями и допустимости подобного поведения в соцсети. В частности, один из вопросов касался того, кто должен решать, имеет ли право взрослый мужчина просить в фейсбуке 14-летнюю девочку прислать ему свои фотографии сексуального характера.

Предлагались такте варианты ответов, как "Пользователи фейсбука должны проголосовать и представить свое решение соцсети" и "Фейсбук сам должен решать".

Еще один вопрос звучал следующим образом: "Если представить идеальный мир, в котором вы могли бы устанавливать правила фейсбука, как бы вы регулировали личные сообщения, в которых взрослый мужчина просит 14-летнюю девочку прислать ему ее фотографии сексуального характера?".

Пользователям предлагались варианты ответов, начиная от "Это недопустимо в фейсбуке, никто не должен видеть подобное" до "Это должно быть разрешено, я был бы не против видеть подобное".

При этом ни в одном из случаев не предлагалось вариантов ответа, в котором пользователь мог бы указать, что в данной ситуации необходимо привлечь полицию и соцслужбы. Самые жесткие меры касались только обращения к администрации фейсбука. Другие вопросы касались экстремизма, действующих правил соцсети и т.д.

Вице-президент Facebook Гай Розен заявил, что опрос был ошибкой.

"Мы проводит опросы, чтобы понять, как общество реагирует на нашу политику. Но подобное поведение всегда было и всегда будет неприемлемым в нашей соцсети. Мы регулярно обращаемся к властям, если подобные случае вскрываются. Таких вопросов не должно было быть в тесте. Это ошибка", - заявил он.