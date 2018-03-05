Четверо россиян задержаны в Стамбуле по подозрению в провозе запрещенных веществ

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Четверо россиян были задержаны в Стамбуле по подозрению в провозе запрещённых веществ, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.

"Около 14.00 нам стало известно о задержании четырёх россиян. Летели они из России транзитом через Стамбул, были задержаны в городе, пока ждали пересадку", - сказал он. По его словам, россияне были задержаны "по подозрению в провозе запрещённых веществ".

Он добавил, что к настоящему моменту двое из них отпущены, двое остаются в полицейском участке.

"Дипломаты генконсульства постоянно с ними находятся в контакте, мы также общаемся и с турецкой стороной, пытаемся оперативно решить этот вопрос с правоохранительными органами", - добавил он.

Лосев подчеркнул, что имена и место жительства задержанных не разглашаются в интересах самих россиян.