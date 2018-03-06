Жителям Бельгии по плану ядерной безопасности начнут раздавать йодистые пастилки

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бельгийские аптеки со вторника в соответствии с новым планом ядерной безопасности смогут бесплатно выдавать всем желающим йодистые пастилки, сообщили накануне вечером бельгийские СМИ.

Данную информацию подтвердила канцелярия министра внутренних дел Яна Ямбона, который является инициатором данного плана.

Согласно публикациям, йодистые пастилки позволяют ограничивать риск развития рака щитовидной железы после ядерных катастроф. Жители зон повышенного риска близ бельгийских АЭС уже пользуются подобной бесплатной услугой. Что касается остальной части страны, то рекомендации иметь в запасе такие пастилки ранее были адресованы детям, беременным женщинам, кормящим матерям, руководителям детских яслей, школ и других коллективов.

Со вторника фармацевты смогут бесплатно выдавать пастилки людям, не принадлежащим к этим группам риска, если они попросят. Новый план ядерной безопасности расширяет зону бесплатного распределения йодистого препарата до расстояния 100 км вокруг ядерных электростанций, что в Бельгии означает покрытие практически всей территории страны.

Как отмечают СМИ, речь фармацевты должны объяснять населению, что йодистые таблетки полезны в основном людям группы риска.