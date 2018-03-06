В Донбассе за время конфликта без вести пропали более 1,5 тыс. человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Свыше 1500 человек пропали без вести за время конфликта в Донбассе, заявил журналистам пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста Миладин Богетич.

"За все время конфликта с обеих сторон пропали без вести более 1500 человек. Также остаются около 1000 не идентифицированных тел, некоторые из них уже захоронены, некоторые находятся в моргах", - сказал Богетич.

По его словам, в данный момент МККК изучает 670 случаев пропажи без вести. В тоже время вопрос создания единого реестра без вести пропавших пока остается открытым.

"Около 50% из всех без вести пропавших - это военнослужащие, вторая половина - гражданские лица. 95% из всего количества это мужчины, средний возраст которых около 40 лет", - рассказал представитель Международного Комитета Красного Креста.

Он уточнил, что большинство инцидентов произошли в 2014-2015 годах, во время активной фазы конфликта.