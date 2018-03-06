В грузинском Телави оживили засыхающий 900-летний платан

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - 900-летний платан, ставший "визитной карточкой" города Телави, удалось спасти от начавшегося засыхания.

"К счастью, одной из достопримечательностей города, девятивековому платану, который привлекает туристов в любой сезон, засыхание больше не угрожает", - сообщил во вторник журналистам мэр Телави Шота Нареклишвили.

900-летнее дерево в Телави имеет высоту около 40 метров, его обхват более 12 метров, а диаметр 3,6 метра. Платан считается самым старым деревом в регионе Кахетии.

Еще несколько лет назад грузинские ученые-ботаники сообщили о том, что старый платан засыхает. Однако они отметили, что шансы спасти дерево есть, если будет проведено своевременное лечение корневой системы. В 2017 году к процессу спасения дерева были подключены специалисты из Германии.

Теперь, как уверяет мэр Телави Нареклишвили, процесс засыхания остановлен.

По его словам, в апреле-мае специалисты проведут дополнительные работы по оздоровлению платана.