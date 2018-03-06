У побережья Австралии обнаружили затонувший в 1942 году авианосец ВМС США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Поисковая экспедиция, финансируемая соучредителем корпорации Microsoft Полом Алленом, обнаружила у берегов Австралии обломки авианосца "Лексингтон", который затонул в морском сражении во время второй мировой войны. Об этом сообщает во вторник агентство Associated Press.

Обломки авианосца находились более 75 лет на глубине свыше 3 тыс. метров в 900 км от восточного побережья Австралии.

Организатор экспедиции Аллен рассказал, что он проводит подобные экспедиции, чтобы почтить память своего отца, который служил в ВМС США во время второй мировой войны.

Части "Лексингтона" были обнаружены в минувшее воскресенье, однако известно об этом стало только сейчас.

Авианосец затонул 8 мая 1942 года во время сражения в Коралловом море между кораблями США и Австралии и императорским флотом Японии. Экипаж "Лексингтона" составлял почти 3 тыс. человек, из них погибло более 200.