Еврокомиссия разберется с "золотыми визами" в ЕС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия до конца года подготовит доклад о странах Евросоюза, которые предоставляют постоянное место жительства в обмен на инвестиции - "золотую визу". В докладе изложат действия комиссии в связи с "золотыми визами" и правила о такой национальной практике, рассказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд во вторник на брифинге в Брюсселе.

Комиссия проследит "подлинную связь" между между просителем гражданства и страной, которая его предоставляет, чтобы снизить риски коррупции.

Вопрос возник в связи с публикацией Transparency International reviews о рисках коррупции в вопросах предоставления "золотой визы" в некоторых странах ЕС. Инвесторы могут получить национальное гражданство, которое является предварительным условием для гражданства ЕС и может стать доступом к правам, обеспеченным договором (о ЕС - ИФ).