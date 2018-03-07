Внеплановый выход в открытый космос по американской программе назначен на 29 марта

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Астронавты на Международной космической станции выйдут в открытый космос в конце марта, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Выход в открытый космос по американской программе назначен на 15:10 по московскому времени 29 марта. Как ожидается, в открытый космос выйдет астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи", - сказал источник.

По предварительным данным выход не планировался заранее.

"Астронавты выйдут в открытый космос всего через шесть дней после прилета нового экипажа. Предварительно выход носит внеплановый характер", - сказал он.