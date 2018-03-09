СМИ сообщили о переговорах Обамы с Netflix по поводу собственного шоу

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix по поводу запуска собственного шоу, пишет в четверг New York Times со ссылкой на свои источники.

Известно, что в переговорах также участвует бывшая первая леди Мишель Обама.

Количество серий и их формат пока не определены. Netflix готов заплатить экс-президенту за эксклюзивный контент, который издание называет "вдохновляющими историями". Темами шоу могут стать ключевые проблемы, которым Обама уделял внимание, будучи президентом: здравоохранение, миграционная политика, избирательное право, изменение климата; Мишель могла бы вести передачу о правильном питании. Супруги так же могут стать ведущими документальных или игровых шоу, "которые отвечают их взглядам и ценностям", пишет New York Times.

Cумма, о которой идет речь в контракте, не разглашается.