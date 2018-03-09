The NYT сообщила о намерении Обамы вести свое телешоу на канале Netflix

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - 44-й президент США Барак Обама ведет переговоры с каналом Netflix о запуске собственного телешоу, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, жена бывшего американского лидера Мишель Обама может стать продюсером программы, а также иногда присоединяться к мужу в качестве соведущей.

Ни формат шоу, ни число серий пока не определены. Одним из вариантов может быть участие Обамы в качестве модератора дискуссий на темы, которые были ключевыми в период его президентства: здравоохранение, избирательное право, миграция, внешняя политика, изменения климата. Мишель Обама могла бы участвовать в обсуждении тем, которыми она занималась в качестве первой леди - например, проблемы здорового питания.

Неизвестно, какой может быть зарплата экс-президента, учитывая его недостаток опыта в медиа-бизнесе. The NYT лишь напоминает, что недавно Netflix подписала пятилетний контракт на сумму $300 млн со сценаристом и продюсером Райаном Мерфи, переманив его с 21st Century Fox. Но стоит отметить, что Мерфи - один из ветеранов и самых влиятельных людей в телеиндустрии.

The NYT не удалось получить комментарий Netflix, представитель Обамы также отказалась обсуждать эти слухи.

Между тем The Associated Press приводит высказывание советника Обамы Эрика Шультца, который заявил, что у супругов есть множество вдохновляющих историй, которыми они могли бы поделиться. И они в настоящее время изучают способы, которыми можно было бы эти истории рассказать.

The New York Times уточняет, что Обама не намерен использовать свои шоу на канале Netflix в качестве площадки для ответов нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу или другим свои критикам из консервативного крыла.

По сведениям издания, другие стриминговые сервисы - такие как Amazon и Apple - также заинтересованы в возможном привлечении супругов Обама к ведению телешоу.