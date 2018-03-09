ЕК одобрила новую программу помощи для Украины до 1 миллиарда евро

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия предложила выделить Украине новую макрофинансовую помощь в размере до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Как сообщает сайт Еврокомиссии, речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи Украине, которую должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.

"Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA", - говорится в заявлении Еврокомиссии, обнародованном в пятницу.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС перед Украиной.

Он также отметил, что рассчитывает на поддержку этой программы со стороны Европейского парламента и государств-членов ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что выплаты будут зависеть от реализации реформ в Украине.

"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными с предыдущей программы MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", - отметили в Еврокомиссии.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой программы MFA для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.