Запуск "Союза" с космодрома Куру перенесен на полчаса из-за погодных условий

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с четырьмя европейскими телекоммуникационными аппаратами O3b с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на полчаса из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили "Интерфаксу" на космодроме.

"Запуск отложен на 20:10 мск в связи с сильным ветром на высоте 10 км. Задержка запуска пока составит 33 минуты", - сказал собеседник агентства.

Запуск ракеты планировался на 19:37 мск в рамках пусковой кампании Arianespace VS18 с космодрома Гвианского космического центра (Куру, Французская Гвиана).

Вывод на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок "Фрегат-МТ".

Ракеты-носители "Союз-СТ-Б" участвовали уже в трех пусковых кампаниях с Гвианского космического центра с полезной нагрузкой в виде спутников O3b - в июне 2013 года, в июле и декабре 2014 года. Российские средства выведения доставляли на расчетные орбиты по четыре космических аппаратов за каждую пусковую кампанию. Пуск РН "Союз-СТ-Б" в марте 2018 будет четвертым со спутниками O3b и восемнадцатым пуском с космодрома во Французской Гвиане.

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.