Терпящее бедствие в Финском заливе грузовое судно отбуксируют в Таллин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Грузовое судно Glory Hongkong, потерпевшее аварию в Финском заливе, в ночь с пятницы на субботу будет отбуксировано в Таллин - об этом в пятницу сообщил руководитель Морского спасательного центра Хельсинки Томми Карппи.

"Сколько времени понадобится на переход до Таллина, зависит от ледовых условий. В любом случае, на это потребуется несколько часов", - сказал Карппи.

Сигнал бедствия сухогруза Glory Hongkong под панамским флагом поступил в спасательный центр Хельсинки 8 марта в 12:41.

По сообщению экипажа, в машинном отделении судна была протечка, машинное отделение герметично закрыли, опасности затопления для судна нет. На борту судна 22 члена экипажа.

Около сухогруза находится судно эстонской погранохраны Kindral Kurvits и финские суда - дежурный Tursas и спасательный Halli.