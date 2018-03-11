В ДНР обвинили украинскую сторону в обстреле из минометов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь из минометов по селу Саханка на юге ДНР, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республикиР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня.

"В 21:45 ВСУ открыли огонь с применением минометов калибром 120 мм, в количестве 10 мин, по направлению н.п. Широкино - н.п. Саханка", - сказал он.

В Киеве со ссылкой на пресс-службу штаба силовой операции в свою очередь сообщили, что один военнослужащий ВСУ Украины получил ранение в субботу при обстреле противником укреплений на Донбассе.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 субботы (19:00 мск), обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

На Луганском направлении, по данным Киева, из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. На Донецком, как сообщается, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного.