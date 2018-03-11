Гражданину Латвии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила латвийскому гражданину обвинение в шпионаже в пользу России.

Как сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Латвии Айга Эйдука, обвиняемый свою вину признает полностью и раскаивается. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным прокуратуры, шпионаж происходил на территории Алуксненского края.

Полиция безопасности Латвии 26 февраля просила прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям уголовного кодекса страны: о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству, а также - о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Ранее полиция безопасности заявляла, что гражданин Латвии в течение длительного времени якобы по поручению российской спецслужбы собирал сведения об инфраструктуре латвийских национальных вооруженных сил.