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По меньшей мере 14 человек погибли в Руанде после удара молнии в церковь

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Не менее 16 человек погибли в Руанде в результате ударов молний, сообщает "Синьхуа".

В субботу 10 марта молния ударила в церковь Адвентистов седьмого дня в провинции Нярюгуру, когда там находилось 45 человек. Погибло 14 прихожан. Десятки человек пострадали, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Еще два человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара молнии в пятницу 9 марта.

Как напоминают СМИ, инцидент с молнией произошел менее чем через 2 недели после того, как в Руанде было закрыто более 700 церквей из-за несоответствия строительным нормам и ограничениям по уровню шума. Отмечается, что у некоторых закрытых церквей не было громоотводов.

Теги: Руанда, Африка
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