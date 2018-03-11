Турецкий частный самолет разбился на западе Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Турецкий частный самолет, летевший из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул через иранское воздушное пространство, в воскресенье упал в горной местности на западе Ирана, сообщает иранское агентство "Мехр".

Самолет потерпел крушение в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария.

По неподтвержденным данным, на борту самолета находились от 10 до 20 человек, отмечает "Мехр".

Associated Press сообщает со ссылкой на иранское телевидение, что самолет задел гору и загорелся. По предварительной информации, самолет следовал из ОАЭ.