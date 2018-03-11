Украина собралась к 2022 году снизить потребление газа почти на треть

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что, согласно прогнозу, к 2022 году страна может снизить потребление природного газа до 13 млрд куб.м с 18 млрд куб.м, потребленных в 2017 году.

"Сколько Украина потребляла газа (население, теплокоммунэнерго, бюджетные учреждения): 2014 год - 24 млрд кубов; 2017 год - 18 млрд кубов. За три года мы уменьшили потребление газа на 6 млрд кубов. Прогноз на 2022 год - 13 млрд кубов. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд кубов", - написал Гройсман в своем фейсбуке в воскресенье и опубликовал соответствующую инфографику.

В начале марта на Украине ввели временное ограничение на потребление газа. Детским садам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу. Это произошло после того, как "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за поставки российского газа, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.

28 февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.