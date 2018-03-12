Самое высокое здание в столице Кентукки снесли с помощью управляемого взрыва

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В столице Кентукки, Франкфорте, с помощью управляемого взрыва снесли самое высокое здание города - 28-этажную башню Capital Plaza, сообщает в воскресенье газета Lexington Herald Leader

Башня высотой больше 100 метров была построена в 1972 году; в ней располагались офисные помещения. В последние годы с ее стен стали осыпаться фрагменты облицовки, начались проблемы с канализацией.

В 2008 году было принято решение о ее сносе, однако осуществили его только сейчас. Право провести подрыв продали на аукционе за $15 тысяч, которые пошли на благотворительность.

На освободившемся месте построят новое офисное здание на полторы тысячи сотрудников; в отделке холла используют мрамор с разрушенной башни.

Самым высоким зданием во Франкфорте теперь стал 64-метровый Капитолий штата Кентукки.