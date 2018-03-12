Не меньше двух человек погибли при крушении туристического вертолета в Нью-Йорке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли в результате крушения вертолета в Нью-Йорке, сообщает в воскресенье Fox News.

Воздушное судно упало в пролив Ист-Ривер около острова Рузвельт. По сведениям New York Post, это был туристический вертолет.

More video emerges showing moment tour helicopter crashed into New York City's East River. pic.twitter.com/35KrJAmWVt — Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 марта 2018 г.

После падения вертолет перевернулся в воде. По сведениям газеты, пилоту удалось выбраться, при этом в кабине затонувшего судна остались пять пассажиров. Ведется спасательная операция, на месте работают водолазы, один человек доставлен в больницу.

Издание сообщает, что вертолет принадлежит местному туроператору Fly Liberty Charters.