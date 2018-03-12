В Таллине обвинили российский самолет в нарушении воздушной границы страны

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Принадлежащий российскому министерству обороны Ил-76 в понедельник в районе острова Вайндлоо нарушил воздушную границу Эстонии, в связи с этим в МИД был вызван посол России, сообщает агентство BNS.

Инцидент произошел около 12:00 в понедельник, заявили агентству в пресс-службе Главного штаба Сил обороны республики. Там отметили, что транспондер самолета был включен, к моменту нарушения эстонской воздушной границы экипаж самолета представил эстонской стороне полетный план. С бортом самолета у эстонских авиадиспетчеров не было радиоконтакта.

Министерство иностранных дел Эстонии в понедельник вызвало посла Российской Федерации в Таллинне и вручило ему соответствующую ноту.

При этом в Минобороны РФ опровергли заявление Таллина о нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии. "Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Как отметили в Таллине, этот инцидент стал первым в этом году нарушением воздушного пространства Эстонии российским самолетом. В прошлом году российские воздушные транспортные средства нарушили границу Эстонии два раза.