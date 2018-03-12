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"Бухгалтер Освенцима" скончался в больнице в возрасте 96 лет

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Бывший унтер-офицер СС Оскар Гренинг, известный как "бухгалтер Освенцима", умер в возрасте 96 лет в больнице, сообщил в понедельник журнал Der Spiegel.

В 2015 году суд германского города Люнебурга (земля Нижняя Саксония) приговорил Гренинга к четырем годам тюремного заключения, признав его виновным в "соучастии в убийстве" в 300 тысячах случаях.

Гренинг, служивший в Освенциме, подал апелляцию на вынесенный ему обвинительный приговор в Федеральный Верховный суд Германии.

Германская прокуратура утверждает, что Гренинг в Освенциме был своеобразным "бухгалтером": он собирал и пересчитывал деньги убитых узников.

Сам Гренинг дважды признал моральную ответственность за совершенные преступления и принес извинения. Однако он не признал судебных обвинений, утверждая, что в Освенциме лишь отвечал за личные вещи арестованных и не имел отношения к убийствам людей.

Теги: Освенцим, Оскар Гренинг, Германия
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