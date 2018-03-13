Колумбия будет вести переговоры с радикалами на севере страны

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о возобновлении мирных переговоров с группировкой "Национальная армия освобождения" спустя шесть недель, сообщила во вторник BBC News .

Переговоры были приостановлены 29 января после серии атак на полицейские участки, приведшие к жертвам. Тогда погибло не менее семи человек и пострадоало более 40. "Национальная армия освобождения" взяла ответственность за одно из нападений.

Переговоры будет вести специальный представитель правительства Густаво Белл. Его цель - добиться полного прекращения огня.

Сантос признался, что пошел на переговоры, вдохновленный успехом разрешения конфликта с леворадикальной группировкоц ФАРК. Сейчас она стала политической партией и принимает участие в выборах. Она получила по пять мест в обеих палатах парламента.