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Филиппины решили выйти из Международного уголовного суда из-за дела против президента

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об отзыве ратификации Римского статута, который предоставлял стране членство в Международном уголовном суде (МУС), после начала предварительного расследования в его отношении, передают в среду западные СМИ.

"Я объявляю и уведомляю о том, что Филиппины отзывают ратификацию Римского статута, и это решение в срочном порядке вступает в силу", - приводят издания выдержки из заявления Дутерте.

По данным изданий, такой шаг связан с возможным началом предварительного расследования МУС в отношении Дутерте из-за его политики в области борьбы с наркоторговлей.

В соответствии с положением Римского статута, любое государство-участник вправе выйти из МУС спустя год после письменного уведомления организации. Тем не менее, филиппинский президент отметил, что действие этой статьи не затрагивает Филиппины, которые прекращают членство в МУС незамедлительно.

Теги: Филиппины, Международный уголовный суд, Родриго Дутерте
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