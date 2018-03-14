Бельгийские монахи обвинили ритейлера в продаже их пива по завышенным ценам

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Бельгийские монахи-трапписты из аббатства Вествлетерен (также аббатство Святого Сикста) обвинили ритейлера Jan Linders в продаже производимого в монастыре пива Westvleteren по завышенным ценам, пишет нидерландское издание HLN.

Покупатели раскупили все выставленные на продажу объемы, несмотря на то, что супермаркеты Jan Linders выставили ценник в 9,95 евро за бутылку Westvleteren, то есть в 5-6 раз больше обычной стоимости.

Триста ящиков по 24 бутылки были распроданы в считаные часы, при этом в одни руки отпускали не больше двух бутылок, сообщает The Guardian. В каждый из 60 магазинов Jan Linders завезли всего по пять ящиков.

Westvleteren - едва ли не самый редкий среди 12 сортов трапписткого пива в мире. Монастырская пивоварня, работающая с 1838 года, продает свою продукцию в небольших объемах. Пиво можно попробовать в трапезной аббатства или приобрести в ящиках, но с существенными оговорками. На сайте аббатства желающим купить оптовую партию рекомендуют "запастись терпением и положиться на удачу".

Потенциальный покупатель может зарезервировать не более двух ящиков пива по 24 бутылки в каждом раз в 60 дней. Цена ящика - от 35 евро до 45 евро в зависимости от сорта. В заранее согласованный день пиво можно будет забрать у ворот аббатства на автомобиле, номер которого необходимо сообщить заранее.

Акция в магазинах Jan Linders вызвала у монахов гневное осуждение, поскольку она нарушает этические принципы продажи пива Westvleteren.

"Каждому любителю пива известно, что трапписты Вествлетерена не ставят целью максимальную прибыль, они производят пиво в объемах, необходимых для обеспечения их существования. Вся прибыль идет на благотворительную деятельность аббатства", - заявил представитель монастыря.

Jan Linders опубликовал пресс-релиз с извинениями. Менеджер Jan Linders по маркетингу Гинеке Уилмс подчеркнула, что ритейлер хотел вознаградить этой акцией лояльных покупателей "с добрыми намерениями и не извлекая прибыли". Высокую цену в компании объяснили тем, что продажа пива была организована в сотрудничестве с большим количеством поставщиков.

Аббатство в ответ на извинения выразило надежду, что подобное происшествие больше не повторится.

Крепкое темное пиво Westvleteren 12 с содержанием алкоголя 10,2%, которое производится с 1940 года, неоднократно признавалось лучшим в мире в таких рейтингах, как BeerAdvocate, RateBeer и других.

По данным Business Insider, объемы производства Westvleteren - меньше 480 тыс. литров в год, тогда как у лидера среди траппистских сортов Chimay - более 12 млн литров в год.