Кабмин Украины одобрил временный запрет на ввоз минудобрений из РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины решил ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее правительство (заседание правительства - ИФ), а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений (в виде полного запрета - ИФ) и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.