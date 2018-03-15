Истребитель ВМС США разбился во Флориде

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Истребитель F/A-18 Военно-морских сил США разбился у побережья Флориды неподалеку от острова и одноименной базы Ки-Уэст, сообщает в среду The Hill.

Обоим пилотам удалось катапультироваться на воду, их уже нашли и доставили в больницу.

Очевидцы сообщают, что самолет загорелся в воздухе и упал приблизительно в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома базы ВМС США.

Fox News сообщает , что истребитель входил в эскадрилью VFA-213 ("Черные львы"), которая в прошлом году осуществляла авиаудары по силам запрещенной в России ИГ в Сирии и Ираке.