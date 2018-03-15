Саудовская Аравия пригрозила создать ядерное оружие в случае его появления у Ирана

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия разработает ядерное оружие, если это сделает Иран, заявил в интервью каналу CBS наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, выдержки из которого приводятся в четверг.

"Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом", - сказал принц Мухаммед.

Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье.

"Ядерное досье" Ирана

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению (Совместному всеобъемлющему плану действий) относительно программы развития мирного атома в Иране. СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Президент США Дональд Трамп с приходом к власти многократно называл соглашение "плохим" и заявлял о намерениях выйти из него. Против пересмотра соглашения решительно выступают Россия и Китай, Иран настаивает на том, что достигнутые договоренности пересмотру не подлежат. МАГАТЭ, проверяющее соблюдения Тегераном условий СВПД, подтверждает, что нарушений с иранской стороны не выявлено.

13 марта стало известно, что Трамп продлил еще на один год санкции против Ирана. "Действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США", - говорится в уведомлении.