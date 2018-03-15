На американском сегменте МКС снова не удалось заменить блок управления питанием

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На американском сегменте Международной космической станции (МКС) пока вновь не удается заменить отказавший блок управления электропитанием.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, утром в четверг канадский манипулятор SSRMS по командам с Земли приступил к попытке замены отказавшего блока дистанционного управления электропитанием снаружи американского сегмента МКС.

"Однако пока манипуляцию назвать удачной нельзя. Блок не поддается креплению. Участники операции не оставляют попыток закрепить устройство", - сказал источник.

В ночь на 9 августа 2017 года снаружи американского сегмента МКС отказал блок дистанционного управления электропитанием, который обеспечивает подачу электропитания на передатчик голосового/телеметрического канала связи S-диапазона. Несмотря на локальное устранение неисправности, продолжает срабатывать электрическая защита.

Неисправный блок дистанционного управления электропитанием, который является причиной проблем с работоспособностью одного из двух американских каналов связи в S-диапазоне, планировалось заменить 18 августа, затем операция была перенесена на сентябрь. Позднее было решено предпринять попытку замены неисправного блока 23 августа. Для замены блока предполагалось использовать дистанционный манипулятор SSRMS, однако и тот оказался неисправен и работы вновь отложили.

Первый концевой захват-эффектор удалось заменить 19 октября.