Источник в Евросоюзе не увидел прогресса по вопросу о миротворцах в Донбассе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал об отсутствии согласия между членами Совета Безопасности ООН. Совет Евросоюза по иностранным делам должен обсудить ситуацию на Украине 19 марта. Источник познакомил журналистов с его повесткой на условиях анонимности.

"Очевидно, что мы принципиально поддерживаем все, что может помочь миру на Украине. Мы обеспечиваем более двух третей финансирования наблюдательной миссии ОБСЕ. Но, насколько я знаю, нет большого прогресса в дискуссиях (в ООН - ИФ), в частности, между русскими и американцами об условиях, на которых такая миротворческая сила могла бы быть развернута", - сказал источник. Он не уверен, что последние события, связанные с Россией, способствуют договоренности.

Совет Безопасности ООН должен принять решение о создании миротворческих сил и их вводе на территорию Донбасса. Россия предлагает разместить несколько постов миротворцев на линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донецкой и Луганской областях. США хотели бы увеличить количесто миротворческих сил и расширить их полномочия.

В последнее время отношения между Россией и США охладились по нескольким причинам. В частности, специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о российском вмешательстве в выборы президента в 2016 году, обвинил 13 граждан России. Также США вместе с Великобританией видят вину России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.