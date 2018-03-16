43 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов в Кельне

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 43 человека получили травмы во время столкновения двух городских электричек, которое произошло поздно вечером в четверг в Кельне, сообщает в пятницу немецкая газета Bild.

Причиной столкновения, вероятно, стало то, что водитель одной из электричек находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудники полиции сообщили, что инцидент мог произойти по вине машиниста, который находился под действием алкоголя. Если это подтвердится, мы будем продолжать расследование далее", - приводит издание выдержки из заявления местной транспортной компании.

Все пострадавшие прошли обследование в близлежащем медицинском центре, один из них по-прежнему находится под наблюдением врачей.