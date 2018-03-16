Автобус с российскими туристами врезался в дерево в Таиланде

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, попал в дорожно-транспортное происшествие в провинции Краби в Таиланде, трое туристов получили легкие травмы, сообщает тайское издание The Nation.

Автобус выполнял трансфер в международный аэропорт Краби. В результате ДТП он упал на обочину дороги и врезался в дерево.

Из 36 россиян, находящихся в этот момент в салоне автобуса, один мужчина и две женщины получили легкие травмы. Все остальные не пострадали.

Как сообщил водитель автобуса, на трассе неизвестный мотоциклист участвовал в гонках с другими участниками дорожного движения, в результате чего водитель не справился с управлением. Виновник аварии, по его словам, скрылся с места ДТП.

Позже за туристами прислали еще один автобус, чтобы они успели на свой рейс.

Краби - провинция на юго-западном побережье Таиланда. Пользуется популярностью у туристов как место пляжного отдыха.