В мире

Автобус с российскими туристами врезался в дерево в Таиланде

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, попал в дорожно-транспортное происшествие в провинции Краби в Таиланде, трое туристов получили легкие травмы, сообщает тайское издание The Nation.

Автобус выполнял трансфер в международный аэропорт Краби. В результате ДТП он упал на обочину дороги и врезался в дерево.

Из 36 россиян, находящихся в этот момент в салоне автобуса, один мужчина и две женщины получили легкие травмы. Все остальные не пострадали.

Как сообщил водитель автобуса, на трассе неизвестный мотоциклист участвовал в гонках с другими участниками дорожного движения, в результате чего водитель не справился с управлением. Виновник аварии, по его словам, скрылся с места ДТП.

Позже за туристами прислали еще один автобус, чтобы они успели на свой рейс.

Краби - провинция на юго-западном побережье Таиланда. Пользуется популярностью у туристов как место пляжного отдыха.

Теги: Таиланд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Узбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектовУзбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектов
По его словам, в 1995 году химики из США отобрали образцы почв в Узбекистане, где находились объекты, связанные с био- и химоружиемПодробнее
 The Telegraph назвала способ доставки Скрипалю отравляющего веществаThe Telegraph назвала способ доставки Скрипалю отравляющего вещества
Следствие предполагает, что нервно-паралитическое вещество доставили из МосквыПодробнее
 Не менее четырех человек погибли при обрушении моста в СШАНе менее четырех человек погибли при обрушении моста в США
Спасатели не исключили вероятность нахождения людей под заваламиПодробнее
 США расширили санкционный список в отношении РФСША расширили санкционный список в отношении РФ
Санкции введены против сотрудников "фабрики троллей", Пригожина, ФСБ и сотрудников ГРУПодробнее
Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу Скрипаля
В свою очередь британский министр обороны заявил, что "России нужно отойти и заткнуться"Подробнее
 Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды СавченкоГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко
Ранее Луценко сообщил о доказательствах планирования депутатом теракта в Раде с применением гранат и минометовПодробнее
 Лондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля вещества
Как заявил глава МИД Великобритании, образец будет передан в ОЗХО для исследованияПодробнее
 Париж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательствПариж отказался обвинять Москву в отравлении Скрипаля до получения доказательств
Пресс-секретарь Макрона заявил, что Франция хочет дождаться подтверждений вины России и только затем примет решениеПодробнее
 Госдеп США осудил визит Путина в КрымГосдеп США осудил визит Путина в Крым
Посольство РФ в Вашингтоне назвало реакцию ведомства "беспрецедентно надрывной и желчной"Подробнее
 Постпред РФ при ООН назвал покушение на Скрипаля невыгодным для РоссииПостпред РФ при ООН назвал покушение на Скрипаля невыгодным для России
Он расценил отравление в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и ЧМ по футболуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 марта6 фото
15 марта
Фотохроника 15 марта
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАВ миреУзбекский ученый подтвердил исследование американцами советских химобъектовВ РоссииПутин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 годаЭкономикаПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейВ миреThe Telegraph назвала способ доставки Скрипалю отравляющего веществаСпортУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена

В Курске на двухлетнего ребенка упала глыба льда

Песков назвал непростительным упоминание Путина в связи с "делом Скрипаля"

МИД РФ заявил протест послу Польши в связи с планами эксгумировать останки солдат

Экспорт "Газпрома" за половину марта вырос на 29% из-за весенних холодов в Европе

В России решили снять "духоподъёмный фильм" в формате 3D

Japan Tobacco купит "Донской табак" за 90 млрд рублей

Автобус с российскими туристами врезался в дерево в Таиланде

Японский антимонопольный регулятор обыскал офис Amazon в Токио

Помощник президента РФ пообещал сокращение расходов на оборону

ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА

ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФАЖеребьевка данной стадии турнира прошла в Ньоне Подробнее

Вильфанд оправдался за морозную весну

Топ-менеджер Nike уволился из-за жалоб на неподобающее поведение

Студия Роднянского собралась снять вариацию "Приключений Электроника" для взрослых

В Сочи за убийство пятилетней девочки арестован ее отчим

Ученые узнали о двукратном наследовании генов денисовцев людьми современного типа

Путин поручил кабмину обеспечить попадание РФ в топ-5 экономик мира к 2024 году

Стали известны некоторые номинанты на премию "Большая книга"

Боевики пока не дали жителям Арбила в Восточной Гуте покинуть район

EgyptAir возобновит рейсы из Каира в Москву 12 апреля

Число избирателей в Москве за счет прикрепленных иногородних увеличится на 2%

Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФАМатчи этой стадии турнира пройдут в апреле Подробнее

Испания заинтересовалась проектом высокоскоростной магистрали Москва-Казань

Памфилова потребовала разобраться с жалобой на принуждение к голосованию бюджетников в Ленобласти

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru