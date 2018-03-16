В МИД РФ осудили шествие эсэсовских легионеров в Риге

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве осудили шествие легионеров "Ваффен-СС" в Риге, назвав его позорным.

"Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус", - говорится в комментарии МИД РФ.

"Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций", - подчеркнули на Смоленской площади.

Там также подчеркнули, что "в ходе шествия этих "невинных жертв и защитников свободы" заботливо опекали депутаты правящей коалиции".

16 марта в Латвии отмечается как день Латвийского легиона. В этот день в Риге ежегодно проходит шествие памяти латышских легионеров с участием бывших легионеров и латышских националистов.