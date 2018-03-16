На заводе по утилизации боеприпасов в Германии произошел взрыв

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на заводе по утилизации боеприпасов в немецком городе Люббен (федеральная земля Бранденбург), сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

В результате взрыва один сотрудник предприятия был ранен, а еще один пропал без вести. По информации издания, после взрыва на заводе вспыхнул пожар.

На месте событий работают пожарные расчеты. В операции по устранению последствий взрыва также задействованы вертолеты.

Пока остается неясным, был ли взрыв вызван детонировавшими старыми боеприпасами или произошел по другим причинам.