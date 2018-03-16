Ученые заявили об отсутствии влияния игры GTA V на агрессивность пользователей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Группа ученых из Германии провела долгосрочное исследование влияние агрессивных видеоигр на изменение поведения человека, пишет сайт N+1 со ссылкой на журнал Molecular Psychiatry.

Авторы работы выяснили, что уровень агрессии после двух месяцев ежедневной игры не меняется, причем это не зависит от того, подразумевает ли сюжет игры активную агрессию - одна из групп испытуемых, например, играла в GTA V.

Считается, что основной источник агрессии среди молодежи - это видеоигры. Большинство посвященных этому исследований, однако, сосредоточено на измерении немедленных изменений поведения человека после краткосрочного воздействия агрессивных игр. Несмотря на то, что некоторые из этих работ и вправду говорят о положительных результатах, краткосрочное воздействие - не лучший способ изучения этого эффекта. Дело в том, что в этом случае может действовать эффект фиксированной установки, или прайминга: реакция на стимул зависит от воздействия предъявляемой перед ним информации. В случае с видеоиграми такой эффект вполне очевиден: проведя некоторое время в агрессивной (пусть и искусственной) среде, можно повысить и общую агрессию в поведении — например, за счет повышения уровня адреналина.

Гораздо более достоверный способ влияния игр на агрессивность - изучение эффекта в долгосрочной перспективе. Этим занялись ученые из Института человеческого развития Общества Макса Планка при участии Симоны Кюн. В их эксперименте приняли участие 90 добровольцев (48 женщин и 42 мужчины, средний возраст 28 лет), которые никогда не играли в две задействованные в исследовании видеоигры - GTA V и The Sims 3. Кроме того, ни у кого из участников не было психических расстройств.

Участников разделили на три группы. Первые две группы - активная и активно-контрольная - играли в видеоигры. Активная группа играла в GTA V - заведомо "агрессивную" игру, а активно-контрольная играла в The Sims 3 - игру, которая (без умысла пользователей) агрессии в геймплее не требует. При этом добровольцы играли ежедневно на протяжении двух месяцев, не менее 30 минут в день. Третья группа, пассивно-контрольная, в игры не играла.

До и после окончания периода активной игры участники заполнили опросы на предмет выраженной агрессии, эмпатии и проявления просоциального поведения. Опрос также повторили еще через два месяца. Результаты опроса показали, что уровень агрессии и эмпатии не изменился среди участников всех трех групп: как в сравнении друг с другом, так и в сравнении с результатами опросов в разных временных точках.

Авторы, таким образом, отмечают, что их исследование показывает, что растущее общественное беспокойство по поводу опасности видеоигр для психики людей - безосновательно. Тем не менее, стоит отметить, что в этом исследовании участие принимали взрослые люди, а в обществе, тем временем, больше распространено беспокойство по поводу того, как видеоигры воздействуют на формирующуюся психику детей. В будущем, поэтому, в подобных исследованиях в качестве респондентов стоит использовать именно их, и также рассматривать влияние игр не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе.