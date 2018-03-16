Самую дорогую в мире конфету представили на фестивале шоколада в Португалии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Португальский шоколатье представил гостям проходящего в Португалии международного фестиваля шоколада самую дорогую в мире конфету, стоимость которой составляет почти $10 тысяч, сообщает Portugal News.

В сообщении отмечается, что шоколатье Даниэл Гомиш создал ограниченную коллекцию из 1 тыс. таких конфет. Каждая сладость в эксклюзивной коллекции приготовлена с использованием шафрана, белых трюфелей и мадагаскарской ванили. Кроме того, конфеты покрыты 23-каратным золотом.

Гомиш рассказал, что в стоимость самых дорогих в мире конфет также входит и "полная конфиденциальность личности покупателей".

По данным Portugal News, эксклюзивные конфеты отправлены в Объединенные Арабские Эмираты, Анголу, Аргентину, а также Россию.

На фестивале создания португальского шоколатье были представлены за стеклом и находились под охраной службы безопасности.

Международный фестиваль шоколада проходит с 16 по 18 марта в португальском городе Обидуш.