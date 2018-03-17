Минск потребовал от Литвы объяснений после скандального досмотра гражданки страны

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Белорусская сторона отправила в Вильнюс официальный запрос по поводу ситуации с досмотром гражданки Белоруссии на литовской таможне, сообщили в министерстве иностранных дел Белоруссии.

"Литовской стороне направлен официальный запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки в аэропорту", - говорится в сообщении МИД в твиттере.

Инцидент произошел 15 марта в аэропорту Вильнюса, куда гражданка Белоруссии Вероника Кошар прилетела из Лимы с пересадкой в Амстердаме. Девушку задержали у трапа самолета по подозрению в транспортировке наркотиков.

Как написала Кошар в фейсбуке, ее обыскали, а затем отвезли в клинику, где заставили глотать зонд. Также девушке сделали МРТ, после чего извинились и пригласили прилетать в Литву еще.

По возвращении в Белоруссию Кошар обратилась в милицию.

Представитель криминальной службы таможни Литвы Гедиминас Куликаускас подтвердил литовскому информационному ресурсу DELFI, что проверка действительно была, и заявил, что сейчас проводится расследование обстоятельств досмотра белорусской гражданки.