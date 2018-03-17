Президент Маврикия подала в отставку из-за "неосмотрительного" использования кредитки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент островного восточноафриканского государства Маврикий Амина Гуриб-Факим в субботу подала в отставку из-за обвинений в коррупции, сообщает информагентство Associated Press. Отставка вступит в силу 23 марта.

На такой шаг главе государства пришлось пойти из-за обвинений в том, что она использовала в личных целях кредитную карту, полученную от неправительственной организации из Анголы, чей владелец имел бизнес-интересы в Маврикии. При этом в Португалии против него ведется расследование по подозрению в мошенничестве.

Гуриб-Факим признала, что "неосмотрительно" пользовалась картой, которую, по ее словам, получила от лондонского Института Земли. Она утверждает, что использовала ее для карманных расходов и вернула все потраченные $27 тысяч. Политик заявляла, что стала жертвой лживых обвинений и еще на этой неделе не собиралась оставлять пост, однако потом передумала.

Гуриб-Факим стала президентом в 2015 году, а до этого была деканом факультета естественных наук в Университете Маврикия. На данный момент она единственная женщина среди глав африканских государств.