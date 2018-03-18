В Великобритании и США прошли парады в честь Дня святого Патрика

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании и США прошли традиционные парады в честь Дня святого Патрика - небесного покровителя Ирландии.

Одно из главных празднеств состоялось в Дублине, где на улицы вышли тысячи людей в самых разнообразных костюмах. Особое внимание публики привлек исполнитель роли Люка Скайуокера из "Звездных войн", Марк Хэмилл, который стал почетным гостем праздника и объявил, что "сегодня вся галактика - ирландская".

Герцог и герцогиня Кембриджские по традиции посетили Ирландский гвардейский полк; Кейт Мидлтон вручила букетик клевера талисману полка - ирландскому волкодаву по имени Домнал.

#KateMiddleton (sham)rocks a green coat to celebrate #StPatricksDay in London 🍀 Green just might be her colour 💚 pic.twitter.com/jEfhsNSGuw — The Kit (@TheKit) 17 марта 2018 г.

Река Чикаго в одноименном городе в штате Иллинойс традиционно окрасилась в зеленый цвет: для этого использовали натуральный краситель, состав которого держится в секрете; до попадания в воду он имеет оранжевый цвет.

Take a look at the dyeing of the river for #StPatricksDay in Chicago. pic.twitter.com/MM6bk1tOjH — Fox News (@FoxNews) 17 марта 2018 г.

Парады прошли также прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Ливерпуле, Сиэтле, Питтсбурге и множестве других годов США, а также в других странах. Вечером в зеленый цвет окрасились статуя Христа-Искупителя в Рио-Де-Жанейро, Колизей и Эйфелева башня.