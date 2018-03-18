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Националисты устроили пикет у здания генконсульства России в Харькове

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Активисты "ВО Свобода", "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная в РФ) , Нацкорпуса и других националистических организаций начали пикет перед генеральным консульств Российской Федерации в Харькове.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", перед входом в генконсульство установлены щиты с плакатами "Россия = война" и другими.. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здания консульства оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто. Как сообщили в полиции, сотрудники генконсульства РФ уже находятся в здании.

Ранее сообщалось, что под усиленную охрану взято посольство России в Киеве.

Теги: Харьков, Украина
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